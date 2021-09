Sailor Moon: l'Eternal Edition di Star Comics giunge al termine con Codename Sailor V

Con un comunicato diffuso sui propri profili social ufficiali, Edizioni Star Comics annuncia che la sfavillante Eternal Edition di Pretty Guardian Sailor Moon, una splendida edizione da collezione che ha permesso ai lettori d'immergersi e scoprire un grande classico, sta per giungere al termine con l’imminente uscita di Codename Sailor V.

Star Comics comunica che dall’8 settembre arriva in fumetteria, libreria e store online il primo volume di Codename Sailor V, una miniserie in due albi che va a chiudere la Eternal Edition di Pretty Guardian Sailor Moon.

In continuità con i primi dieci volumi della collana originale, Codename Sailor V debutta in formato maxi, con immagini di copertina inedite, pagine a colori apparse solo su rivista, cover olografica e pagine in bianco e nero rimasterizzate digitalmente. Il secondo albo di questa miniserie conclusiva della Eternal Edition, che si pone come un prequel della trama di Pretty Guardian Sailor Moon, arriverà nei canali di vendita precedentemente citati dal 13 ottobre al prezzo di 14,90 euro.

La miniserie in due albi di Naoko Takeuchi segue le vicende di Minako Aino, la quale, prima di entrare a far parte delle paladine Sailor era una combattente solitaria, pronta a sfidare la malvagità a qualsiasi costo. Codename Sailor V porta dunque i lettori a scoprire le origini della bellissima Sailor Venus.

Minako è una studentessa di prima media che ha la testa tra le nuvole, un carattere piccante e una passione travolgente per i videogiochi, così come per lo shopping e i ragazzi. Lo studio è all’ultimo posto, tra i suoi pensieri. Sotto le sue spoglie, però, si cela una paladina della giustizia che difende la pace nel mondo: Sailor V, ossia Sailor Venus.

Vi lasciamo alle nostre impressioni su Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition e a un focus sull’ultimo volume di questa collana da collezione pubblicato da Star Comics nel mese di aprile 2021.