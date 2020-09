Sailor Moon Eternal: il primo film sequel debutta l'8 gennaio, ecco le prime immagini

Mancano ormai pochi mesi al debutto di Sailor Moon Eternal, la prima delle due pellicole in arrivo nel 2021 con protagonista l'iconica Guerriera dell'amore e della giustizia. I film in questione adatteranno il famoso Dead Moon Circus Arc presente nell'opera originale, e recentemente lo studio ha mostrato qualche immagine tratta dalla prima parte.

In calce potete dare un'occhiata ad alcuni spezzoni tratti dalla pellicola in questione, inizialmente prevista per il mese corrente e successivamente posticipata all'8 gennaio 2021 a causa di problemi di produzione legati all'emergenza Coronavirus. Il secondo film è stato rimandato di conseguenza ed uscirà nel mese di febbraio, poco dopo la proiezione della prima parte.

I due film fungono da sequel per la serie anime Sailor Moon Crystal, remake dell'anime originale annunciato in occasione del ventesimo anniversario della serie. Vi ricordiamo che i lungometraggi in questione sono coprodotti da Toei Animation e Studio DEEN e che gli studi hanno confermato più volte che non ci saranno ulteriori rinvii.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questi due progetti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che pochi giorni fa, Edizioni Star Comics ha annunciato la ripresa della pubblicazione del manga Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition, presto in edicola con l'attesissimo Volume 6.