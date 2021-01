Sailor Moon Eternal: il film sequel debutta in Giappone, ecco poster e trailer di lancio

Sailor Moon Eternal, primo film sequel del remake di Sailor Moon prodotto da DEEN e Toei Animation, debutterà nei cinema giapponesi l'8 gennaio 2021 e si è recentemente mostrato in un nuovo, coloratissimo trailer e in uno splendido poster promozionale.

Il film sarà il primo di due, con l'uscita del secondo prevista per il prossimo 11 febbraio. Nella giornata di domani il pubblico giapponese potrà recarsi in sala per vedere il primo lungometraggio, che vi ricordiamo essere un sequel diretto di Sailor Moon Crystal in cui verrà adattata la saga denominata Dead Moon Arc.

L'arco narrativo Dead Moon è uno dei più lunghi del manga di Naoko Takeuchi, ed è raccontato nei Volumi dal 13 al 17. Per questa ragione, il team di produzione ha preferito adattare la storia in due lungometraggi piuttosto che tagliare parti della storia, in modo da concludere in maniera dignitosa l'ottimo remake.

La pellicola, comunque, non avrà vita facile al box office, visto lo strapotere di Demon Slayer: Infinity Train e la concorrenza di un altro grande blockbuster come Pokémon: Coco. Tra gli altri, sono arrivati da poco in sala il film di BONES Josee, the Tiger and the Fish, l'ottimo Poupelle of Chimney Town e il live-action di The Promised Neverland.



In attesa di scoprire come andranno le Guerriere Sailor al botteghino, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento su Sailor Moon.