Sailor Moon Eternal: le guerriere si trasformano nel trailer del film

Il brand di Sailor Moon, creato da Naoko Takeuchi negli anni '90, non accenna a concludersi. Anche dopo qualche decennio, le guerriere vestite alla marinara coinvolgono il pubblico. Iconiche sono le trasformazioni delle guerriere Sailor e grazie al nuovo trailer distribuito dalla casa produttrice, possiamo vederle in azione in Sailor Moon Eternal.

Toei Animation ha pubblicato sui propri social e sul suo account Youtube ufficiale un nuovo video relativo a Sailor Moon Eternal, mostrando in un trailer una parte del secondo film animato. Il video in questione, che potete vedere in alto alla notizia, si concentra sulla trasformazione di Sailor Moon e delle sue compagne di battaglia. Per la prima volta nella storia del brand, vediamo la trasformazione di Hotaru Tomoe in Super Sailor Saturn, che prima d'ora non era mai stata mostrata.

Inizialmente, il primo film di Sailor Moon Eternal doveva essere proiettato nei cinema giapponesi l'11 settembre 2020, ma è stato poi rinviato all'8 gennaio 2021 a causa del Coronavirus. Sailor Moon Eternal ha esordito con un nono posto al botteghino nipponico. Il secondo film di Sailor Moon Eternal sarà invece proiettato giovedì 11 febbraio. Anche la mangaka Naoko Takeuchi ha partecipato alla produzione, supervisionandone il lavoro, mentre Chiaki Kon, già regista della serie Sailor Moon Crystal, è tornata alla regia.