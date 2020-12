Sailor Moon Eternal: nuovo poster per il prossimo film delle Guerriere Sailor

Con l'annuncio della pellicola Sailor Moon Eternal l'intera community affezionata all'opera di Naoko Takeuchi ha da subito mostrato particolare interesse. Questo film d'animazione, diviso in due parti, si occuperà di adattare l'ultimo arco narrativo del manga, ovvero la saga della Luna Spenta, e debutterà nei cinema giapponesi nel mese di gennaio.

Oltre naturalmente a prendere come base il lavoro di Takeuchi, che era anche una delle premesse della nuova serie Sailor Moon Crystal dalla quale poi è stato deciso di fare un lungometraggio in due parti per concludere la storia, a curare il design dei personaggi tornerà Kazuko Tadano, animatrice che ha svolto lo stesso ruolo nella serie degli anni '90.

Ormai manca poco più di un mese all'arrivo nelle sale del primo film, previsto per l'8 gennaio, mentre il secondo arriverà l'11 febbraio, e gli autori hanno deciso di condividere un nuovo poster. Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, l'immagine ritrae la protagonista Usagi Tsukino mentre si allontana dallo specchio delle Tenebre, dove è stata sigillata una delle principali antagoniste della serie, la Regina Nehellenia.

Ricordiamo che è stato pubblicato anche un trailer con le Guerriere Sailor in azione, e vi lasciamo scoprire il motivo per cui le protagoniste proteggono Regina Selene.