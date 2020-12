Sailor Moon Eternal: il nuovo trailer del film mostra la trasformazione delle protagoniste

Poco più di un mese ci separa dall'uscita in Giappone di Sailor Moon Eternal, il primo dei due film dedicati alle guerriere Sailor in cui saranno adattati gli eventi del Dead Moon Circus Arc. In vista dell'uscita della pellicola, Toei Animation e Studio Deen hanno condiviso un nuovo video promozionale, mostrando l'epica trasformazione delle sei protagoniste.

Il teaser in questione, visibile in cima alla news, vede Sailor Moon e la piccola Sailor Chibi Moon impegnate nella trasformazione, ancora una volta sopra le righe con splendidi effetti speciali e giochi di luce. Poco prima delle conclusione del trailer, è anche possibile vedere le altre quattro guerriere - Sailor Mars, Crystal, Jupiter e Venus - in posa nel loro completo da combattimento.

Naoko Takeuchi, autrice del manga, supervisiona la storia di entrambe le pellicole, rispettivamente in uscita l'8 gennaio e l'11 febbraio 2021. Chiaki Kon ritorna per dirigere entrambi i lungometraggi dopo l'ottimo lavoro svolto con la terza stagione di Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, mentre Kazuyuki Fudeyasu (Le Bizzarre Avventire di JoJo) si occupa della sceneggiatura. L'anime è co-prodotto da Toei Animation e Studio DEEN.

Vi ricordiamo ancora una volta che il Dead Moon Circus Arc è raccontato nei Volumi dal 13 al 17 del manga, e che di conseguenza la serie avrebbe ancora un Volume da adattare, il numero 18. Vedremo se i ragazzi di Toei Animation e Studio DEEN chiuderanno il cerchio con i due film o se opteranno per la produzione di una quarta ed ultima stagione, magari con l'inserimento di materiale originale.

E voi cosa ne pensate? State aspettando questa pellicola? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di nuove informazioni, invece, vi rimandiamo all'ultimo trailer di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - The Movie.