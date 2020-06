Sailor Moon Eternal: il primo dei due film è stato posticipato al 2021

Nonostante diverse serie animate siano uscite dal periodo di stallo imposto dalla pandemia, il motore produttivo dell'industria non si è ancora pienamente ristabilito. A pagarne le conseguenze è questa volta il primo lungometraggio di Sailor Moon Eternal; inizialmente previsto per l'11 Settembre, è stato rimandato al 2021.

La decisione, come specifica il report di Anime News Newtork, è stata presa da Toei Animation. Il primo film di Sailor Moon Eternal debutterà l'8 Gennaio 2021, un periodo in cui l'impatto pandemico dovrebbe vedere un notevole ridimensionamento, e quindi agevolare il rilascio della pellicola nelle sale cinematografiche.

Per quanto riguarda il secondo lungometraggio, uscirà circa un mese dopo il primo, precisamente l'11 Febbraio. La mossa di Toei Animation era ampiamente pronosticabile, considerate le ambizioni delle prossime avventure cinematografiche di Sailor Moon, che promettono di rivitalizzare il franchise per una nuova generazione di appassionati.

Al momento, solamente alcuni cinema selezionati sono stati riaperti in Giappone. La decisione è arriva in seguito alla revoca, da parte del primo ministro Shinzo Abe, dello stato di emergenza a Tokyo e in altre città.

Nelle sale vengono trasmessi dei classici, tra cui i film dello Studio Ghibli, capaci di calamitare l'attenzione degli spettatori fino a tarda notte - nonostante l'attuale contesto di tensione sociale.

