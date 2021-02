Sailor Moon Eternal: il secondo film si conclude con un teaser, nuovo sequel in produzione

Oggi, 11 febbraio 2021, in Giappone ha debuttato la seconda parte di Sailor Moon Eternal, il film sequel della serie remake del 2014 Pretty Guardian Sailor Moon Crystal. La pellicola segna la chiusura dell'arco narrativo del Dead Moon Circus, e secondo quanto riportato da Oricon il film si conclude con la dicitura "To be continued".

Oricon ha anche pubblicato un video dell'evento live di stamattina, organizzato da Toei Animation e Studio Deen per promuovere la pellicola. Chiamata ad esprimersi sul finale, la doppiatrice Kotono Mitsuishi (Usahi Tsukino/Sailor Moon) ha affermato che le due pellicole adattano il quarto arco narrativo ma non il quinto, e che le piacerebbe tornare ad interpretare la protagonista il prima possibile.

La serie originale di Sailor Moon, trasmessa in Giappone e in Italia nei primi anni '90, conta effettivamente una quinta stagione, denominata Pretty Soldier Sailor Moon Sailor Stars e composta da poco più di 30 episodi. Il "To be continued" finale ne conferma di fatto la produzione, ma per scoprire se si tratterà di un altro film o di una nuova stagione della serie tv dovremo aspettare ancora un po'.

La prima parte di Sailor Moon Eternal ha conquistato il nono posto al box office durante il primo weekend, un risultato accettabile se si considera la concorrenza di Demon Slayer: Infinity Train, Poupelle of Chimney Town e Doraemon. La seconda pellicola ha debuttato oggi, quindi dovremo attendere la prossima settimana prima di scoprire le nuove cifre.