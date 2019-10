Sailor Moon Eternal: svelata la premiere del primo film

Dopo una lunga attesa, Toei Animation ha finalmente svelato alcune nuove informazioni legate al nuovo film dedicato al famosissimo franchise di Sailor Moon, progetto animato diviso in due parti intitolato Bishōjo Senshi Sailor Moon Eternal (Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The MOVIE).

Andando più nel dettaglio, la compagnia ha reso noto che il primo film verrà rilasciato nelle sale nipponiche l'11 settembre 2020, una notizia che ha reso felici numerosissimo fan, seppur per il momento non siano ancora state rilasciate dichiarazioni a riguardo di una release nel resto del mondo. Inoltre, per il momento Toei Animation non ha neanche dato informazioni relative all'uscita della seconda pellicola. L'opera animata segnerà un momento importante per la serie, essendo la prima volta in 25 anni che il franchise giungerà nei cinema del Giappone, un chiaro segno di quanto la produzione sia importante.

Secondo quanto rivelato, il creatore del manga, Naoko Takeuchi, è stato accreditato per il lavoro originale e come supervisore dell'opera. Chiaki Kon, dopo aver lavorato alla terza stagione dell'anime, è stato ora posto come director di entrambi i film. Kazuko Tadano, character disgner per la serie animata, svolgerà lo stesso compito per la pellicola. Inoltre, è stato annunciato che Kazuyuki Fudeyasu sta lavorando alla sceneggiatura, mentre lo Studio DEEN sta coproducendo il tutto insieme a Toei Animation.

L'interessante progetto cinematografico diviso in due parti andrà a rappresentare una sorta di quarta stagione di Sailor Moon Crystal, occupandosi di coprire l'arco narrativo "Dead Moon" che abbiamo visto nel manga. La società al lavoro sull'opera ha inoltre pubblicato sul web l'immagine del poster dedicato alla produzione.