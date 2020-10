Sailor Moon Eternal: trailer, poster e tanti nuovi dettagli sul film in arrivo nel 2021

Il sito web ufficiale dedicato al franchise di Sailor Moon ha recentemente condiviso un nuovo trailer di Sailor Moon Eternal, il primo dei due film sequel della serie anime del 2014 Pretty Guardian Sailor Moon Crystal. Oltre al trailer visibile qui sopra, il sito ha anche mostrato un nuovo poster e svelato tanti dettagli sul cast giapponese.

Come potete vedere in calce, il poster mostra le protagoniste e conferma la data d'uscita del primo dei due lungometraggi, ovvero l'8 gennaio 2021. Vi ricordiamo che le due pellicole in questione adatteranno il quarto arco narrativo raccontato nel manga di Naoko Takeuchi, il Dead Moon Circus Arc, e che la produzione è stata affidata allo stesso team che ha lavorato sulle tre stagioni della serie anime.

Per quanto riguarda il cast, Kotono Mitsuishi torna ad interpretare la protagonista Usagi Tsukino/Sailor Moon, così come Hisako Kanemoto (nuovamente nei panni di Ami Mizuno/Sailor Mercury), Rina Satou (Hino/Sailor Mars), Ami Koshimizu (Makoto Kino/Sailor Jupiter), Shizuka Itou (Minako Aino/Sailor Venus) e Misato Fukuen (Chibi-Usa/Sailor Chibi Moon).

Vi ricordiamo che il Dead Moon Circus Arc è raccontato nei Volumi dal 13 al 17 del manga, e che di conseguenza la serie avrebbe ancora un Volume da adattare, il numero 18. Vedremo se i ragazzi di Toei Animation chiuderanno il cerchio con i due film o se opteranno per la produzione di una quarta ed ultima stagione, con l'inserimento di materiale originale.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il ritorno della guerriera dell'amore e della giustizia? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Sailor Moon è recentemente tornata in Italia grazie ad Edizioni Star Comics, che ha recentemente ripreso la distribuzione del manga Sailor Moon Eternal Edition.