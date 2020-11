Sailor Moon: la famiglia di Bunny è ancora in vita?

Tra le varie storie d'amore, le disavventure e i drammi vissuti da Sailor Moon, spesso ci scordiamo che la protagonista è semplicemente una ragazzina. Ma che fine ha fatto la sua famiglia? E com'è possibile che non abbiano mai scoperto la sua vera identità?

Pur facendo apparizioni sporadiche per tutto il corso degli eventi, la famiglia di Usagi Tsukino, Bunny nella localizzazione italiana, non ha mai avuto un ruolo importante nella saga. La famiglia della protagonista è formata dai suoi due genitori, Ikuko e Kenji, e da un fratellino, Shingo; ma cosa ne è stato di loro?

Della mamma di Bunny sappiamo che è una casalinga, intenta a occuparsi quotidinamente delle faccende domestiche e dei suoi bambini. Ikuko è una mamma severa, ma gentile, che vuole solo il meglio per i suoi figli. Quando Bunny prende brutti voti a scuola, l'abbiamo vista rimproverarla e chiuderla in casa in punizione. Tuttavia, Ikuko ama sua figlia e, pur non scoprendo mai la sua identità segreta, comprende ben presto che sta maturando in una giovane donna.



Il padre di Usagi è un editore di una rivista e caratterialmente è molto gentile. Kenji mostra preoccupazione quando sua figlia esce con Mamoru, anche se permette ugualmente ai due di vedersi. Nell'anime appare nella prima e nella seconda stagione, mentre nelle restanti viene completamente dimenticato. Il fratello di Bunny, infine, non viene mai mostrato nel manga e fa le sue apparizioni unicamente durante l'adattamento animato.

L'atto 47 del manga di Sailor Moon è l'ultimo in cui un membro della famiglia Tsukino, la mamma di Bunny, fa la sua comparsa. Dopodiché, i genitori e il fratello della protagonista non sono mai più stati menzionati: che fine hanno fatto? Dopo l'attacco alla Terra di Galaxia, la famiglia Tsukino potrebbe essere stata cancellata dall'esistenza. Tuttavia, in assenza d'informazioni certe, è bello pensare che la famiglia di Bunny sia sopravvissuta e che viva felicemente. Nel frattempo, analizziamo il ruolo perduto della migliore amica di Sailor Moon. Il franchise tornerà nel 2021. Ecco trailer, poster e dettagli sul nuovo film Sailor Moon Eternal.