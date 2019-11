Sailor Moon: un fan ricrea alla perfezione gli outfit dell'anime

Oltre che per una storia molto piacevole, all'epoca Sailor Moon attirava come una calamita gli spettatori grazie ai suoi splendidi outfit, frutto dell'estro e dell'ispirazione della mangaka Naoko Takeuchi. Una fan è riuscita a ricreare i design nella vita reale, diventando virale sul web.

L'appassionata ha pubblicato su Twitter - sotto l'username @qiinqueen - le foto che la ritraggono con degli abiti sorprendentemente simili a quelli visti in Sailor Moon, rispolverando lo stile in voga negli anni 80 e 90.

Nelle immagini c'è anche un piccolo confronto con la controparte anime, che testimonia ulteriormente l'ottimo lavoro compiuto dalla fan. Il responso della community infatti non si è fatto attendere, premiando l'utente con più di 60.000 like e numerosi retweet.

In un precedente articolo avevamo apprezzato il lavoro di un'altra fan di Sailor Moon, la quale aveva fotografato il vestito originale che ispirò quello della principessa Serenity nell'anime. La Takeuchi, di fatto, è una grande appassionata di moda, soprattutto di marchi molto pregiati come Dior e Chanel, dai quali l'artista prese forte spunto per la realizzazione degli abiti delle ragazze.

Che ne pensate degli outfit sfoggiati dalla ragazza, vi convincono?

Sailor Moon è l'opera principe della mangaka Naoko Takeuchi, pubblicata per la prima volta nel lontano 1991. 28 anni dopo, Sailor Moon è ancora una delle serie più shojo più influenti, fungendo da modello di riferimento per qualsiasi autore che voglia addentrarsi nel genere di riferimento.

Il manga di Sailor Moon tornerà in tutto il mondo in una nuova edizione digitale.