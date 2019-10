Sailor Moon: su Twitter diventa virale il vestito originale della principessa Serenity

Sailor Moon è un anime/manga noto per la sua attenzione al vestiario delle protagoniste, tutte caratterizzate con degli abiti sfarzosi e regali che le rendono uniche. Una fan ha postato un'immagine del vestito originale che ispirò quello di Serenity, diventando virale nel giro di poche ore.

La foto è stata caricata su Twitter dall'utente @eunjeechong, una fan del celebre anime, la quale si è recata alla mostra di Christian Dior che attualmente si sta tenendo negli Stati Uniti, ed è stato proprio lì che scoperto l'abito di alta moda indossato dalla principessa Serenity.

Per dare un po' di contesto, l'abito venne creato tra il 1986 e il 1996, infatti molti dei capi utilizzati dalla creatrice Naoko Takeuchi per il suo manga furono ispirati da quelli in voga negli anni 90. L'artista è un'appassionata di alta moda, perciò non gli risultò difficile rifarsi a marchi come Dior e Chanel.

Come potete notare dall'immagine di confronto che trovate in basso, l'abito esposto da Dior è praticamente uguale a quello indossato da Serenity, caratterizzato da una parte superiore decorata, maniche a campana e spalle scoperte che ricordano una statua dell'antica Grecia. La gonna è a fiori, e nell'opera è impreziosita dalla lunga chioma del personaggio.

Per il vestito di Sailor Moon, invece, la Takeuchi prese ispirazione da Mugler, per quello di Dark Lady da Saint Laurent e per quello di Sailor Pluto da Chanel. Un altro marchio che influenzò la sua verve artistica fu sicuramente Christian Lacroix.

Al Lucca Comics e Games sono stati preparati alcuni eventi dedicati a Sailor Moon. Vi ricordiamo che il manga di Sailor Moon ritornerà in tutto il mondo in una nuova versione digitale.