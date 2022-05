Sailor Moon: si festeggiano i 30 anni della serie con nuovi accessori stellari

Ormai Sailor Moon è entrata nel trentesimo anniversario. La storia di Naoko Takeuchi si è conclusa da tantissimo tempo, ma i fan hanno potuto riscoprirla nell'ultimo decennio grazie all'ottimo rifacimento, un anime che è stato più fedele al racconto originale del manga. La passione rinata per Sailor Moon ha portato quindi a molti festeggiamenti.

Mentre sul fronte dell'anime bisogna aspettare per avere la conclusione della storia che arriverà con il film Sailor Moon Cosmos, un duo di pellicole che segnerà la fine della saga, la casa produttrice provvede a creare nuovi prodotti a tema. Per festeggiare la nascita avvenuta nel 1992, Sailor Moon vedrà nuovi prodotti come borse e borselli, portafogli, accessori e gioielli di vario genere, creati da Samantha Group, un'azienda che col marchio Samantha Vega si sta facendo largo nel mondo pop a Tokyo.

Ci saranno due linee di borse con i colori dell'uniforme di Sailor Moon e di Luna, più due felpe ispirate ai colori di Luna e Artemis. Non mancheranno zaini e tracolle sempre basati sul design della guerriera della luna e del suo gatto. La collezione non finisce qui dato che ci saranno dei portafogli in pelle modellati sulle cinque guerriere Sailor originali più Luna, accompagnate anche da un box speciale.

Infine, ci saranno anche sette ciondoli, sempre dalle guerriere Sailor e da Luna più una settimana basata sul bastone di Sailor Moon. In basso potete dare uno sguardo ad alcuni dei prodotti ideati dal marchio per festeggiare questi trent'anni della guerriera creata da Naoko Takeuchi.