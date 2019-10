Sailor Moon: il film di animazione sarà diviso in due parti

Recentemente abbiamo scoperto il titolo del nuovo film di Sailor Moon, nato dalla collaborazione tra Studio DEEN e Toei. Nella giornata di oggi invece è stato annunciato che il lungometraggio di animazione sarà diviso in due parti.

Come vi avevamo già annunciato la prima metà uscirà nelle sale giapponesi nel corso del 2020. Dando uno sguardo al sito ufficiale dell'opera scopriamo quindi che sarà il risultato dell'unione tra le competenze degli animatori dello Studio DEEN insieme a Toei Animation. Naoko Takeuchi si occuperà di supervisionare il lavoro, mentre alla regia troveremo Chiaki Kon, già presente nella terza stagione dell'anime con protagoniste Usagi Tsukino. Il design dei personaggi sarà affidato a Kazuko Tadano, mentre la sceneggiatura sarà di Kazuyuki Fudeyasu, conosciuto per il suo lavoro nelle diverse parti de "Le Bizzarre Avventure di JoJo". Non abbiamo ancora informazioni se saranno sempre loro ad occuparsi della seconda parte, la cui data di uscita non è ancora stata rivelata. Secondo gli accordi presi sarà Studio DEEN ad occuparsi dell'animazione, mentre Toei Animation distribuirà il lungometraggio.

La storia racconterà l'arco narrativo intitolato "Dead Moon" e prenderà il posto della quarta stagione di Sailor Moon Crystal. Se cercate altre informazioni sui due film vi lasciamo con il primo poster di Sailor Moon Eternal, storica serie uscita per la prima volta nel 1991.