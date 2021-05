Sailor Moon: il film avrà un nuovo cast, Elisabetta Spinelli attacca Netflix in un video

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, il nuovo film dedicato alle Guerriere Sailor, sbarcherà su Netflix il 3 giugno 2021, con tanto di doppiaggio italiano. Il film, tuttavia, non potrà contare sul vecchio cast di doppiatori guidato da Elisabetta Spinelli, visto che la divisione italiana ha deciso di apportare qualche controversa modifica.

Nel caso in cui non foste aggiornati sul tema, vi ricordiamo che Pretty Guardian Sailor Moon Eternal è il film sequel di Sailor Moon Crystal, remake dello storico anime tratto dal manga di Naoko Takeuchi. La serie anime ha adattato i primi 12 Volumi del manga, mentre questo nuovo film (diviso in due parti) adatta i cinque Volumi successivi, ovvero la Saga denominata Dead Moon Arc.

Il film è uscito in Giappone lo scorso gennaio e finalmente sta per approdare anche in occidente su Netflix, ma a differenza di quanto visto in molti altri Paesi la divisione italiana ha deciso di non richiamare la storica doppiatrice di Usagi, ovvero Elisabetta Spinelli, e di affidare il ruolo alla doppiatrice classe 1993 Lucrezia Marricchi. Il cambiamento è stato effettuato principalmente per una questione di età, visto che la voce della ventisettenne romana dovrebbe rispecchiare più fedelmente quella della protagonista, che vi ricordiamo essere ancora una studentessa di quindici anni.

In calce potete dare un'occhiata alla risposta di Elisabetta Spinelli, che in un breve video pubblicato sui social ha sottolineato l'importanza del ruolo ricoperto sino ad oggi, definendosi come l'unica voce di Sailor Moon. "La voce ha la magia di essere senza tempo", dice la doppiatrice, "a chi verrebbe in mente di toccare un cartone cult? Dal Giappone agli Stati Uniti, dal Messico alla Spagna, alla Germania o al Regno Unito, le voci sono sempre quelle del cast originale. Da noi la storia è diversa, prima Rai Gulp e ora anche Netflix Italia hanno deciso di cambiare le voci di questo cartone iconico tutto al femminile".

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Per saggiare il lavoro svolto da Lucrezia Marricchi, invece, vi rimandiamo al primo trailer di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, condiviso pochi giorni fa da Netflix Italia.