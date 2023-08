Sailor Moon: tutto ciò che (forse) non sapevi su Tuxedo Mask

In Sailor Moon, il personaggio di Tuxedo Mask non è così importante nei combattimenti e spesso cede il posto per lasciare che le guerriere Sailor brillino al meglio. Tuttavia, è essenziale per comprendere al meglio l'intera opera di Pretty Guardian Sailor Moon.

La vita dell'autrice Naoko Takeuchi ha influenzato Sailor Moon in modo positivo, contribuendo a creare questo franchise di successo. Lo stesso Tuxedo Mask rappresenta il tipo ideale dell'artista, un uomo che sappia mettersi in disparte per il successo della donna.

Non solo, quest'eroe soave e discreto è stato ispirato da Kaido Kid, il ladro di gioielli di Magic Kaito e Detective Conan e al pirata Capitan Harlock.

Molte persone avranno notato che il Principe Demande è l'opposto di Tuxedo Mask, dall'aspetto alle motivazioni, presentando addirittura gli stessi abiti. Nonostante il noto eroe non sia così importante nelle battaglie, anche Tuxedo Mask ha i suoi poteri, può utilizzare la propria rosa a suo piacimento e può anche guarire le persone.

In pochi, tuttavia, sanno che nell'anime, per qualche motivo, hanno invecchiato Mamoru, mentre nel manga la differenza d'età con Usagi è di soli due anni. Non è l'unico cambiamento con il manga, visto che anche lì Tuxedo Mask e Sailor Moon non si lasciano, come succede nella trasposizione anime.

Tuttavia, Bunny non è il primo amore di Marzio: chi ha visto il film Sailor Moon R: La promessa della rosa saprà che da giovane il ragazzo ha stretto amicizia con l'aliena Fiore, che sarebbe potuta diventare una storia d'amore con l'avanzare dell'età.