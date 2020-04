Sailor Moon: le guerriere e Pegasus in azione nel trailer del nuovo film

Sailor Moon Crystal, il reboot della serie animata degli anni novanta che ha come protagonista la giovane marinaretta, riprende dove ci aveva lasciati ormai 4 anni fa andando ad adattare attraverso due film l'ultimo arco narrativo dell'opera originale di Naoko Takeuchi.

I film avranno la dicitura Sailor Moon Eternal e saranno coprodotti da Toei Animation e Studio DEEN. Salvo imprevisti, la data d'uscita del primo film è confermata per l'11 settembre nelle sale giapponesi. Nel trailer recentemente distribuito da Toei Animation è possibile vedere un misterioso unicorno alato che sicuramente i vecchi fan dell'opera riconosceranno. La finestra d'uscita per il secondo film invece non è stata ancora rivelata, ma ci aspettiamo presto delle novità dalla stessa Naoko Takeuchi la quale sta attualmente supervisionando i lavori.

Chiaki Kon, dopo l'eccellente lavoro svolto con la direzione della terza stagione di Sailor Moon Crystal, tornerà in regia al film. Kazuko Tadano, dopo aver curato la serie originale degli anni novanta, tornerà a curare il character design dei personaggi, mentre Kazuyuki Fudeyasu (Le Bizzarre Avventure di Jojo) si occuperà della sceneggiatura.

Per quanto riguarda il cast, è confermato il ritorno di Kotono Mitsuishi come voce di Sailor Moon, Hisako Kanemoto di Sailor Mercury, Rina Satou di Sailor Mars, Ami Koshimizu di Sailor Jupiter, Shizuka Itou di Sailor Venus e Misato Fukuen di Sailor Chibiusa. La principale novità è l'annuncio di Yoshitsugu Matsuoka (Voce di Soma in Food Wars) interprete ufficiale di Pegasus.

Sapevate che il manga in Italia è disponibile in una nuova edizione Star Comics chiamata Sailor Moon Eternal? Siete eccitati all'idea dei nuovi film in arrivo? Se non riuscite proprio a resistere vi consigliamo un rewatch della serie originale, i primi episodi di Sailor Moon sono disponibili su Youtube.