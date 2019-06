Sailor Moon incontra la Disney in questo Cosplay di gruppo

Il manga/anime di Sailor Moon è stato uno dei prodotti di maggior successo negli anni novanta, un marchio che non solo fece le proprie fortune in Giappone ma si espanse anche all'estero, grazie alla trasmissione di un adattamento animato che seppe catturate i cuori di milioni di appassionati.

Il fandom di questo brand è ancora pulsante, segno di come l'opera abbia lasciato un marchio indelebile all'interno dell'industria e nelle menti dei fan. Spesso l'uniforme di Sailor Moon è stata accostata a quella dei personaggi Disney, potremmo dire la controparte più idonea per questo tipo di confronto. Un gruppo di ragazze ha deciso quindi di mescolare questi due colossi dell'intrattenimento per realizzare un cosplay ibrido.

Il gruppo di amiche ha messo insieme Rapunzel, Elsa di Frozen, la Bella e la Bestia e Ariel della Sirenetta con gli Scout di Sailor Moon, creando una fusione ben riuscita di stili e soluzioni cromatiche che amalgama molto bene un franchise occidentale con uno orientale. Nel loro profilo instagram, invece, il gruppo ha realizzato un cosplay interamente dedicato a Sailor Moon, catturando perfettamente lo spirito di Sailor, Marte, Giove, e Venere. potete osservarlo sempre in calce all'articolo.

Sailor Moon ha ricevuto una nuova attrazione a tema, mentre il marito dell'autrice del manga in questione, Togashi, nonchè mangaka di Hunter X Hunter, ha dedicato un'illustrazione speciale al personaggio.