Sailor Moon: Lily-Rose Depp indossa la veste di Sailor Pluto ad una serata di gala

Nel mondo della moda, sono poche le notti speciali per le celerità simili al Met Gala. L'annuale evento prevede che l'élite di Hollywood vesta in stile decadence. L'attrice franco-statunitense Lily-Rose Depp, decidendo di seguire strettamente l'istruzione, ha reso omaggio a Sailor Moon. La ragazza ha così sfoggiato la veste di Sailor Pluto.

La notte del 6 maggio il Met Gala, nel mentre le celebrità stupivano gli spettatori sul pink carpet, ha spopolato anche sui social media. Gli ospiti di questo particolare avvenimento hanno potuto attirare l'attenzione sfoggiando vestiti assurdi ed eccentrici. È in questa occasione che ha fatto la sua comparsa Lily-Rose Depp, con gli appassionati che con rapidità hanno collegato il suo abito a Sailor Moon.

Come potete vedere in calce, l'abito di Depp è molto simile a quello che la mangaka Naoko Takeuchi aveva fatto indossare a Sailor Pluto in un artbook di diversi anni fa. Entrambe le vesti sono abbellite con catene e decorazioni d'oro. I gioielli che drappeggiano l'abito sono inoltre posizionati, nella maggior parte dei casi, nelle medesime posizioni. Infine, entrambi gli outfit presentano un'ampia scollatura ed un ciondolo tempestato di gioielli.

Recentemente, un altro post riguardante le belle ragazze guerriere aveva stupito moltissimi appassionati mostrando un collegamento tra la serie ed Avengers: Endgame. Nel mentre, ricordiamo al lettore che a partire dal 25 aprile è disponibile una fantastica action-figure di Sailor Naptune.