Sailor Moon: il manga tornerà in tutto il mondo con una nuova edizione digitale

Uno dei titoli iconici che ha cresciuto un'intera generazione di pubblico durante gli anni '90 è Sailor Moon, manga nato dalla penna e dalla mente di Naoko Takeuchi e che è conosciuto in Italia principalmente per la serie animata in onda su Mediaset. Lontane da tempo dai riflettori, le guerriere Sailor stanno però per tornare in una nuova edizione.

La Toei ha annunciato ieri, domenica 30 giugno, un evento speciale che avrà inizio quest'oggi. "La festa del compleanno speciale 2019 di Usagi" vedrà infatti il ritorno del manga di Sailor Moon, che sarà pubblicato in tutto il mondo in dieci lingue diverse. La pubblicazione partirà proprio da oggi, lunedì primo luglio, tuttavia non ci sono state ancora informazioni su quali saranno le lingue di traduzione scelte e quali compagnie si occuperanno delle localizzazioni e pubblicazioni.

Questa pubblicazione fa parte di uno speciale progetto per il venticinquesimo anniversario del franchise. Pertanto, questa nuova pubblicazione non sarà sola, ma sarà accompagnata da altri eventi come la proiezione del nuovo lungometraggio Sailor Moon: Eternal. Sperando che ci sia anche l'italiano, ne approfitterete per rifare un tuffo nella storia che la mangaka Takeuchi pubblicò sulla rivista Nakayoshi nel 1991, con il titolo di Bishojo Senshi Sailor Moon?