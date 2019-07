Sailor Moon: ecco i membri cast del nuovo musical in arrivo!

Era il lontano 1991 quando il manga di genere mahō shōjo, Sailor Moon, veniva creato da Naoko Takeuchi. Negli anni si è rivelato essere uno dei titoli più importanti e iconici degli anni '90. Negli anni il successo della serie continuando, portando alla nascita di nuove serie animate e diversi spettacoli a tema, come il musical delle Nogizaka46.

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, si tratta di un gruppo di idol femminile giapponese costituito nel 2011, che si occuperà di realizzare un musical a tema Sailor Moon che arriverà nel 2020. Mentre il debutto fosse previsto per il 2019 e sia quindi stato posticipato, il sito ufficiale del franchise Sailor Moon ha rivelato la scorsa domenica 7 luglio, i membri del gruppo che faranno parte del cast per la nuova esibizione a Tokyo.

Per chi fosse interessato, qui di seguito potete trovare la lista delle idol con il relativo ruolo:

Junna Itō ( Nogizaka46 ) come Makoto Kino / Sailor Jupiter

Hazuki Mukai ( Nogizaka46 ) come Ami Mizuno / Sailor Mercury

Shiori Kubo ( Nogizaka46 ) come Usagi Tsukino / Sailor Moon

Seira Hayakawa ( Nogizaka46 ) nei panni di Rei Hino / Sailor Mars

Mayu Tamura ( Nogizaka46 ) come Minako Aino / Sailor Venus

Il precedente musical teatrale delle Nogizaka46 era andato in scena al Tennōzu Galaxy Theater di Tokyo nel giugno 2018 e al TBS Akasaka ACT Theater di Tokyo nel settembre 2018.

La recente serie di musical a tema Sailor Moon è iniziata con Bishōjo Senshi Sailor Moon - La Reconquista durante lo scorso 2013, per celebrare il ventesimo anniversario del manga. Il quarto dei musical, Bishōjo Senshi Sailor Moon -Le Mouvement Final, si è svolto in Giappone da settembre a ottobre 2017. La performance finale del musical, avvenuta il primo ottobre 2017 a Osaka e proiettata nei cinema negli Stati Uniti e in Canada nel marzo 2018.

Vi ricordiamo infine, che il manga tornerà con una nuova edizione digitale in tutto il mondo, mentre Sailor Moon ha incontrato la Disney in un bellissimo cosplay di gruppo.