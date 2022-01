Sailor Moon tra musei, collaborazioni e trailer: le celebrazioni per il 30° anniversario

Uno dei manga che più ha influito sull'industria giapponese, ha recentemente raggiunto la soglia record di trent'anni. Un trentennio di successi, celebrati da diverse iniziative nate sotto il segno magico di Sailor Moon. Ecco tutti i progetti per l'anniversario dell'opera di Naoko Takeuchi.

Lanciato in patria da Kodansha il 28 dicembre 1991, il manga Pretty Guardian Sailor Moon ha toccato quota 30. Bunny e le altre guerriere Sailor sono però ancora vivissime nel cuore della community e il nome del franchise è tutt'oggi uno dei più altisonanti. A dimostrazione di ciò, la ricorrenza è stata celebrata da numerose iniziative speciali.

Per il 30esimo anniversario, in questo 2022 arriveranno eventi e collaborazioni a tema Sailor Moon. Le protagoniste dello shojo di Takeuchi saranno ospiti, a tempo limitato, in un museo giapponese. Nel corso di questa mostra, che comincerà entro la fine dell'anno, i visitatori potranno ripercorrere la storia della serie, oltre che ammirare artwork esclusivi del manga e dell'anime, assistere a musical, acquistare merchandising e tanto altro ancora.

Per festeggiare i trent'anni di Sailor Moon, sul canale YouTube ufficiale è stato pubblicato un trailer, che trovate a questa pagina, che anticipa ciò che vedremo nel 2022 della serie. Se nel 2021 il pubblico ha caldamente accolto Sailor Moon Eternal, pellicola disponibile su Netflix, questo nuovo anno sarà segnato da numerose collaborazioni, prima delle quali con Sanrio, casa di Hello Kitty. Ma non solo, arriverà una partnership con il marchio di abbigliamento UNIQLO e diverse altre novità merch.



Eternal, il film di Sailor Moon di cui Netflix ha pubblicato un dietro le quinte, ispirerà anche uno speciale video in realtà virtuale chiamato VR Dream/Flight, esclusivo per l'app Viveport VR.