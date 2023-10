Sailor Moon: Naoko Takeuchi collabora con Jennie delle Blackpink per il suo singolo

L'autrice Naoko Takeuchi con la sua opera Sailor Moon ha fatto la storia, diventando uno dei manga più popolari di tutto il mondo e rendendo il genere maho shojo dignitoso e non frivolo, come considerato precedentemente. Questa serie ha fatto da monito a tutte le opere riguardante le ragazze magiche, ancora estremamente influente al giorno d'oggi.

La vita dell'autrice di Sailor Moon ha ispirato la sua storia e questo ha reso l'opera di Naoko Takeuchi un grande cult degli anime. Oltre ad avere uno stile riconoscibile, Takeuchi dona una particolare attenzione ai personaggi che crea e all'ambiente circostante.

Non c'è da stupirsi se un'artista del calibro di Jennie, idol di talento del gruppo k-pop Blackpink, abbia richiesto proprio il suo aiuto per la realizzazione della copertina del suo singolo da solista. La notizia è arrivata a sorpresa, quando il brano "You and Me" è arrivato su tutte le piattaforme digitali musicali proprio questo venerdì sera.

Nella copertina del noto singolo è possibile vedere la firma di Naoko Takeuchi, che ha donato a Jennie un vero look da guerriera Sailor, solo in veste da idol professionista. Anche la pettinatura dell'artista richiama quella di Usagi/Bunny, con le sue iconiche code lunghissime. I fan di Naoko Takeuchi, come anche i fan di Jennie Kim, hanno esultato per questa meravigliosa collaborazione e sperano di poterne vedere altre di questo genere in futuro.

Sapevi che la Disney era intenzionata a creare un film live-action su Sailor Moon? La storia è molto particolare: un grande malinteso stava per dare l'opportunità all'opera di Naoko Takeuchi di essere trasportata in un lungometraggio live-action, con alcune delle migliori attrici hollywoodiane.