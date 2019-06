Sailor Moon: ecco la nuovissima cover Iphone tempestata in cristalli Swarovski

Non è una novità che lo staff in carica del merchandising di Sailor Moon, il manga shojo di Naoko Takeuchi, lanci sul mercato dei prodotti tutt'altro che economici. L'ultima idea, da poco svelata sul sito ufficiale dell'eroina, consiste in una cover tempestata da cristalli Swarovski.

Il prodotto, compatibile con Iphone X e XS, è stato mostrato al pubblico una sola volta durante un evento speciale; oggi tuttavia, in occasione dei trent'anni della saga, è stato nuovamente rimesso in vendita per un periodo di tempo limitato. Il costo totale è di circa 99,000 yen, cifra che si aggira intorno agli 800 euro.

Un accessorio non abbordabile per tutti insomma, al contrario delle apprezzatissime sneakers rilasciate qualche settimana fa. Il sito ha messo in vendita anche un'altra serie di prodotti più economici, tra i quali figurano collane, braccialetti e orecchini a tema.



Sailor Moon sta tornando decisamente in voga in questi ultimi mesi, ne sono una prova non solo gli ottimi risultati in termini di vendite, ma anche i grandi investimenti compiuti dallo staff. E voi? Cosa ne pensate della saga di Naoko Takeuchi? Fatecelo sapere con un commento nel riquadro qui sotto.