Sailor Moon: i nuovissimi 'Girls Night Out' Café conquistano il Giappone!

Poco tempo fa, più precisamente nel mese di giugno 2019, venne annunciata l'apertura dei nuovissimi Sailor Moon "Girls Night Out" Café, dei locali tematici ispirati all'eroina creata da Naoko Takeuchi. Dallo scorso 3 ottobre, in Giappone sono spuntati ben sei di questi locali, situati a Tokyo, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka e Saitama.

La notizia è stata condivisa in prima battuta da Comic Natalie, che ha anche riportato il menù proposto dai café. Con una spesa media di circa 4000 yen (più o meno 35 euro) sarà possibile gustare una prima portata ed un dolce, mentre frappè e cocktail analcolici saranno acquistabili per circa 800 yen. A sorprendere comunque è l'incredibile design del cibo, osservabile tramite il link reperibile in calce.

Secondo quanto dichiarato dal sito ufficiale, i café di Tokyo e Osaka rimarranno aperti dal 3 ottobre al 17 novembre, quello di Nagoya dal 10 ottobre al 24 novembre e quello di Sapporo dal 18 ottobre al 17 novembre. I due locali situati a Fukuoka e Saitama apriranno leggermente più tardi: tra ottobre e dicembre il primo e tra novembre e gennaio il secondo. L'affluenza prevista supera i mille visitatori giornalieri.

E voi cosa ne pensate? Siete fan di quest'opera? Fatecelo sapere con un commento. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il nuovo film di Sailor Moon arriverà nel 2020, quindi non perdete l'occasione per leggere il nostro articolo a riguardo!