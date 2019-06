Sailor Moon, pronta una nuova attrazione negli Universal Studios

Sailor Moon è un franchise che negli anni ha saputo guadagnarsi diverse declinazioni nell'entertainment: anime, manga, musical, merchandising vario e tutto ciò che è possibile trovare nel mezzo. Quest'estate sarà anche aggiunta un'attrazione a tema presso gli Universal Studios in Giappone.

Come parte della promozione dell'Universal Cool Japan, l'attrazione promette di portare i fan in un'avventura completamente nuova a tema Sailor Moon, accompagnati da tutti i personaggi principali, come tutte le altre combattenti sailor e Tuxedo Mask, pronti ad affrontare un nuovo nemico. Il canale YouTube di Universal Studios Japan ha anche pubblicato un video promozionale di tre minuti che anticipa le novità dell'attrazione.



Il video mostra proprio quello che accade nel cinema 4D del parco a tema, che inaugurerà l'attrazione il prossimo 25 agosto. Il tutto vi metterà dinanzi a Sailor Moon e le Sailor Senshi affrontare questo nemico che sembra essersi fuso con una disco ball e che poco dopo viene trasformato in un qualcosa di simile a un ragno. Creato nel 1991 da Naoko Takeuchi, Sailor Moon in vent'anni ha raggiunto una notorietà vastissima e questo debutto è un altro importante tassello per la crescita del brand a livello internazionale.