Sailor Moon: pubblicato il trailer della nuova attrazione a tema!

Combatte il male al chiaro di luna mentre di giorno è una ragazza normale, stiamo parlando di Sailor Moon. Con una moltitudine di serie manga e adattamenti animati, la notorietà dell'opera ideata da Naoko Takeuchi va si che l'arrivo di un parco a tema Sailor Moon, non ci stupisca più di tanto.

Per chi non li conoscesse, gli Universal Studios Japan sono un parco giochi che spesso ospita attrazioni a tema anime o film Hollywoodiani e quest'estate vedrà l'arrivo di un'attrazione a tema Sailor Moon.

Il lungo nome dato all'attrazione, chiamata Pretty Guardian Sailor Moon The Miracle 4-D: Moon Palace Chapter, vedrà Sailor Moon insieme a Sailor Scout partecipare ad un ballo con Tuxedo Mask, per poi essere, come di consueto, interrotti da una nuova minaccia. Nel trailer ci vengono mostrati tutti i personaggi e l'ambientazione della scena.

I fan potranno inoltre acquistare diversi gadget della serie, come gioielli, ombrelli, borse, caramello e molto altro. Durante lo stesso periodo, presso gli USJ saranno anche presenti le attrazioni di L'Attacco dei Giganti, Detective Conan, Lupin The Third, Neon Genesis Evangelion e Godzilla.

