Sailor Moon, il regista vittima di minacce anonime: ha sporto denuncia

Kunihiko Ikuhara è il regista di due serie estremamente di successo, Sailor Moon e Revolutionary Girl Utena. Per fortuna, è riuscito ad evitare quella che sarebbe potuta essere una tragedia. L'uomo ha ricevuto diverse minacce in anonimo da parte di quello che sembra essere "un anti-fan".

La notizia è stata divulgata dal giornale giapponese online Mainichi, che ha raccontato la vicenda di cui è stato vittima Ikuhara. Secondo quanto raccontato dal noto regista, quest'esperienza è avvenuta circa un anno fa e ha trovato il coraggio di denunciare dopo gli eventi dell'incendio alla Kyoto Animation.

Egli e tutto il suo team, fra cui colleghi, datori di lavoro e chiunque facesse parte della sua cerchia di collaboratori, hanno ricevuto diversi messaggi in anonimato. In questi messaggi, che sembravano provenire dallo stesso mittente, veniva affermato che "Ikuhara corrompe il lavoro dei suoi colleghi" e man mano le minacce continuavano a peggiorare.

Per questo motivo, il regista ha deciso di chiamare la polizia e successivamente affrontare la responsabile di questi inquietanti messaggi faccia a faccia in tribunale. Purtroppo, lo stesso modus operandi è stato utilizzato per l'incendio che ha coinvolto la sede principale della Kyoto Animation.

Prima che la sede venisse incendiata, settimane prima la Kyoto Animation aveva ricevuto un'ondata di minacce di morte. Per questo motivo, chissà a quale tragedia sarebbe andato incontro Kunihiko Ikuhara se non avesse sporto denuncia.