Sailor Moon: Sailor Pluto è la guerriera più forte?

Sailor Moon ha come protagoniste delle eroine incredibilmente potenti. Sailor Moon ha stupito tutti con i suoi poteri e Sailor Saturn può mettere a tacere l’intero universo con il potere della sua falce. Sailor Pluto è praticamente una semi-divinità, essendo la figlia di Crono, il dio del Tempo.

I poteri strabilianti di Sailor Pluto però sono limitati dalle regole che Queen Serenity le ha imposto, ma se rompesse queste regole Sailor Pluto sarebbe la più forte tra le Sailor? Anche con queste limitazioni, Pluto rimane tra le guerriere sailor più forti. Vediamo nel dettaglio il potenziale di Pluto, le tre regole che la limitano e se Pluto potrebbe essere la più forte o meno.

Le tre regole della Regina Serenity sono queste:

Sailor Pluto non può viaggiare nel tempo usando la porta dello spazio e del tempo

Sailor Pluto non può abbandonare il suo posto alla porta

Sailor Pluto non può usare i suoi poteri per fermare il tempo

Nel manga Sailor Pluto rompe queste regole quasi subito per fermare Death Phantom e il Clan della Luna Nera. Nell’anime originale invece in Sailor Moon S per fermare l’invasione della Terra di Pharaoh 90. Sailor Pluto e Sailor Saturn sono davvero potenti ma non sono niente in confronto a Sailor Moon. I poteri di Usagi crescono sempre di più con l’andare della serie. Più avanti arriverà Sailor Cosmos, la forma finale di Sailor Moon e i suoi poteri sono quasi divini.

Se Sailor Pluto è una semi-divinità allora l’ultima forma di Usagi è una divinità. Sailor Cosmos può viaggiare nel tempo senza il permesso di Sailor Pluto, e quindi è in grado di fare anche quello che a Pluto è vietato dalle regole di Serenity. Quindi non c’è paragone tra le guerriere Sailor e Sailor Moon, la nostra paladina che veste alla marinara è imbattibile! Ma la famiglia di Bunny è ancora in vita? Mentre cerchiamo una risposta, ecco tanti nuovi dettagli sul film di Sailor Moon Eternal in arrivo nel 2021.