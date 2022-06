Sailor Moon: dalla serie arriva questo cosplay di Sailor Saturn, la guerriera della morte

La guerriera della luna più famosa è tornata ancora una volta. Negli ultimi anni ha ripreso piede il brand di Sailor Moon grazie a un anime che ha deciso di adattare fedelmente tutto il manga di Naoko Takeuchi. L'opera degli anni '90 ha così potuto godere di un rifacimento pressoché totale e altamente fedele.

Grazie a ciò, è facile imbattersi ogni tanto nei cosplay dedicati a Sailor Moon. Al centro di molti c'è sempre la protagonista, Usami, con i suoi lunghi capelli biondi. Ma molto spesso le fan si concentrano anche su altre guerriere del gruppo con gli abiti alla marinara. Abbiamo già visto in passato un cosplay di Sailor Uranus oppure quello della comprimaria Sailor Mars, mentre oggi vi presentiamo un cosplay di Sailor Saturn, una delle guerriere principali.

A ricreare la guerriera della morte e della distruzione del sistema solare è la cosplayer nipponica Makko, che su Twitter ha pubblicato questa foto che potete osservare in basso. Così come le altre colleghe, anche lei ha un abito con una maglia bianca e una gonna, stavolta però viola, colore che viene ripreso anche in altri dettagli dell'outfit e soprattutto dai capelli. Nella mano destra mantiene invece la lancia con cui intende combattere i nemici. Riuscirà a sconfiggere i nemici in nome di Saturno?