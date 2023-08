Sailor Moon: in che modo la serie ha cambiato gli anime odierni?

Il genere delle ragazze magiche è uno dei più antichi nella storia degli anime ma nessuna serie è stata così influente come Sailor Moon. La serie ha aperto la strada alle future eroine rendendo popolari molti archetipi di personaggi e temi che sarebbero presto diventati un punto fermo nel genere.

La storia decennale di Sailor Moon ha costruito un'eredità duratura, con il suo successo immediato, seguì presto il primo adattamento anime e l'iconica eroina divenne un fenomeno globale. Essendo la prima vera combattente del crimine del genere, Sailor Moon era un'eroina molto progressista. La sua storia dimostrava che gli eroi non dovevano essere maschi per essere forti, un messaggio che piaceva alle ragazze di tutte le età.

Sebbene la serie fosse originariamente rivolta ai bambini, questi aspetti le conferirono un fascino universale che attirò fan in tutto il mondo e aiutò Sailor Moon a portare gli anime alla ribalta fuori dal Giappone come mai prima d'ora.

Nel corso degli anni, il genere Magical Girl ha sviluppato uno stile e un'identità unici, dall'estetica colorata e dai costumi carini alle forti protagoniste femminili. La maggior parte delle serie ha iniziato a modellarsi su Sailor Moon, con storie piene di azione incentrate su ragazze carine che combattono il male e salvano il mondo, consentendo a titoli come Yuki Yuna is a Hero e Puella Magi Madoka Magica di diventare popolari.

Tuttavia, non tutti i nuovi titoli di ragazze magiche si basano sulla sovversione. Serie come Pretty Cure si attengono ai classici e seguono fedelmente il formato di Sailor Moon. In ogni caso, le solide basi dell'opera di Naoko Takeuchi hanno ispirato questi titoli e nessuno di essi sarebbe stato possibile senza l'influenza delle Pretty Guardian.

Sebbene le ragazze magiche abbiano iniziato con una nicchia, hanno iniziato lentamente a formare un'identità dopo che Sailor Moon è diventata famosa in tutto il mondo. Il genere è poi passato da un piccolo gruppo demografico rivolto ai bambini piccoli a un concorrente più serio nella sfera degli anime.