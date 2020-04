Sailor Moon: spunta in rete il copione del primo episodio, curiosi di leggerlo?

Sailor Moon è una di quelle opere immortali che riempie di gioia e nostalgia il cuore dei fan solo a sentirne parlare. Il manga shojo di Naoko Takeuchi grazie all'adattamento animato degli anni novanta è diventato rapidamente un cult per tutti i generi e le età e tuttora grazie ai nuovi remake sta raccogliendo nuovi appassionati.

In questi giorni di pandemia globale, ci è arrivato un regalo inaspettato ma quantomai gradito da Kotono Mitsuishi, voce ufficiale di Usagi Tsukino (conosciuta anche come Bunny). La doppiatrice ha deciso che ormai era tempo di rivelare qualcosa in più riguardo al personaggio che l'ha resa un'icona in tutto il mondo, così ha raccontato di aver trovato da poco il copione originale dei primissimi episodi risalente a quasi trent'anni fa e ne ha condiviso le foto su twitter.

Nelle immagini presenti in calce alla notizia e possibile osservare come lo script presenti ancora le note della stessa Mitsuishi con precise indicazioni evidenziate in rosso. Rapidamente gli appassionati si sono prodigati per tradurre la pagina e non ci è voluto molto per capire che il testo in questione recitava proprio una delle citazioni più iconiche della serie. Sì, avete già intuito di quale famoso momento stiamo parlando: Potere del Cristallo di Luna, vieni a me! Questa iconica frase segna infatti la fine della sua vita da normale studentessa e la proietta nell'Olimpo delle eroine.

Avete già dato un'occhiata al trailer del nuovo film Sailor Moon Eternal? Se volete assistere alla scena del copione vi consigliamo di recuperarvi i primi episodi di Sailor Moon su Youtube.