Sailor Moon: svelato il periodo d'uscita giapponese del lungometraggio Eternal

La Toei Animation ha da poco annunciato un nuovo lungometraggio di Sailor Moon, scatenando la gioia di tutti gli appassionati di questo storico franchise. Ora veniamo a sapere anche del periodo d'uscita nel Sol Levante, insieme a qualche dettaglio sul cast della pellicola.

Il nuovo film Eternal arriverà nelle sale giapponesi nel corso del 2020, con l'autrice del manga originale che supervisionerà il tutto. Dei volti noti al franchise della Takuchi ritorneranno al lavoro per questo film: Chiaki Kon (direttore della terza stagione dell'anime) sarà a capo di questo progetto coadiuvato da Kazuko Tadano, il character designer che ha lavorato alla primissima serie animata di Sailor Moon.

Ad occuparsi della sceneggiatura ci sarà Kazuyuki Fudeyasu, conosciuto per aver curato gli script di cinque stagioni dell'anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Land of the Lustrous e Pripara. Anche le informazioni sul cast che interpreterà la pellicola non sono tardate ad arrivare, confermando dei nomi che avevano già doppiato - nella prima serie animata - le voci dei personaggi.

Di seguito potete trovare la lista del cast:

Kotono Mitsuishi nel ruolo di Usagi Tsukino (Sailor Moon)

Hisako Kanemoto nel ruolo di Ami Mizuno (Sailor Mercury)

Rina Satou nel ruolo di Rei Hino (Sailor Mars)

Ami Koshimizu nel ruolo di Makoto Kino (Sailor Jupiter)

Shizuka Itou nel ruolo di Minako Aino (Sailor Venus)

Misako Fukuen nel ruolo di Chibi-Usa (Sailor Chibi Moon)

Il film, che sarà diviso in due parti, prenderà il posto della quarta stagione di Sailor Moon Crystal, andando a coprire l'arco "Dead Moon" del manga originale della Takeuchi. Per suggellare questo annuncio è stato annunciato il rilascio del fumetto di Sailor Moon in formato digitale in ben 10 lingue diverse.

Non sappiamo per ora le tempistiche e quali paesi avranno il piacere di accogliere l'opera della Takeuchi in formato digitale, tuttavia sembra che per il 25esimo film del franchise la Toei voglia pubblicizzare quanto più possibile le gesta di Sailor Moon, rendendo appetibile la pellicola anche a coloro che non hanno mai esperito il manga originale e che ora avranno la possibilità di farlo.

