Sailor Moon: svelato il titolo ufficiale del nuovo film in uscita nel 2020

Già vi avevamo detto che era stato annunciato un nuovo film su Sailor Moon in uscita nel 2020 in Giappone. Oggi ne ritorniamo a parlare, poiché ci sono nuove importanti notizie che riguardano il titolo effettivo del lungometraggio.

Infatti, stando al post Twitter pubblicato dall'utente Aitaikimochi, che potete trovare in calce all'articolo, il titolo ufficiale e per esteso del nuovo film di Sailor Moon sarà: "Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal", previsto, appunto, per il 2020.

Sailor Moon nel tempo ha avuto diverse serie animate, pubblicazioni manga e anche innumerevoli lungometraggi a cui si aggiungerà pure quest'ultimo. Per il momento non abbiamo informazioni approfondite. Non si è a conoscenza della trama, né di alcune delle vicende e scene che si mostreranno nel film. Non sappiamo neanche se la storia sarà in qualche modo collegata alle precedenti, o se creerà un filone tutto nuovo da farci scoprire. L'unica informazione certa è che sarà diviso in due parti.

Guardando anche il poster di Sailor Moon Eternal possiamo capire che avrà una veste grafica rinnovata, caratterizzata dall'utilizzo di colori appariscenti, con un nuovo stile dei costumi indossati dalla protagonista e i suoi aiutanti.

Sailor Moon è una serie shojo che negli anni è stata apprezzata e amata dai fan di tutto il mondo, riuscendo a conquistarsi un posto nel cuore e nelle menti degli appassionati. E, voi, siete tra questi? Avete mai visto o letto Sailor Moon? Siete entusiasti di questo nuovo film in uscita per il 2020?