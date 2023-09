Sailor Moon diventa The Mandalorian in questo cosplay unico

The Mandalorian è una serie ambientata nell'universo di Star Wars e segue le avventure di un cacciatore di taglie solitario noto come il Mandaloriano, riscuotendo grande successo. Azione spettacolare, personaggi affascinanti e richiami alla mitologia di Star Wars. Ve lo immaginavate un cosplay che lo mischiava a Sailor Moon?

È ciò che ha preparato la cosplayer Callhersensei, che ha preso tutti di sorpresa su TikTok. Ha infatti reso reale una fusione tra Sailor Moon e The Mandalorian che nessuno poteva mai prevedere. Nel video tratto dal noto social cinese, si intravede la cosplayer che avanza passo dopo passo, lentamente, con un vestito che imita sia l'armatura del mandaloriano che la divisa alla marinara della guerriera delle stelle creata da Naoko Takeuchi. Un cosplay di Sailor Moon con l'armatura del Mandaloriano davvero divertente e unico, ma anche molto ben fatto.

Sailor Moon, manga creato da Naoko Takeuchi negli anni '90 e la cui serie dura ancora oggi con il film in arrivo Sailor Moon: Cosmos, è una storia di ragazze magiche che difendono il mondo contro le forze del male. La protagonista, Usagi Tsukino, si trasforma nella guerriera Sailor Moon per proteggere la Terra insieme alle altre guerriere sailor. La serie ha avuto un impatto significativo sulla cultura pop e sulla rappresentazione delle donne nei media, ed è apprezzata per il suo messaggio di amicizia e potere femminile, di certo un'opera molto diversa dal The Mandalorian nato negli ultimi anni e trasmesso su Disney+, il portale streaming della casa di Topolino.