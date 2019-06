Sailor Moon, Toei annuncia l'arrivo del film Eternal

Dopo diversi anni di silenzio totale, finalmente arriva una notizia importante per tutti i fan di Sailor Moon: in Giappone si è concluso da poco l'evento dedicato al compleanno di Usagi e la Toei ha deciso di trasmettere un video per annunciare il nuovo film dedicato all'anime e manga: Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie.

Toei Animation ha confermato il cast e lo staff e Chiaki Kon tornerà alla regia dei due film, dopo aver firmato la terza serie di Sailor Moon Crystal. Il character design sarà affidato a Kazuko Tadano, che era stato responsabile già dell'anime originale, rimasto nei cuori dei fan. Il film sarà come una quarta stagione della serie Crystal e andrà a coprire l'intero arco narrato nel manga Dead Moon.



Oltre a questo importante annuncio, Toei ha fatto anche sapere che il manga della Takeuchi andrà incontro a una release digitale in dieci lingue su scala mondiale. Il progetto partirà il primo luglio, praticamente domani, ma non è stato ancora specificato chi si occuperà di tale attività e soprattutto di quali lingue si parla. Insomma per il venticinquesimo compleanno della serie, Toei ha deciso di muoversi in pompa magna. Inoltre sono tante le partnership siglate per questo evento, tra cui quella con Uniqlo, che a fine agosto lancerà una linea di t-shirt dedicate a Sailor Moon. Infine a ottobre verrà anche aperto il Girls Night Out Sailor Moon Cafè 2019, che andrà ad arricchire la già foltissima schiera di locali tematici dedicati ai manga presenti a Tokyo, oltre ad accompagnare la nuova attrazione aperta negli Universal Studios.