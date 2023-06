Sailor Moon si unisce a Moon Knight in questo cosplay particolarissimo

Il mondo di manga e comics negli ultimi anni si sta unendo spesso. Ci sono sempre più autori che stanno realizzando spin-off o storie ispirate ai classici statunitensi, mentre ogni tanto capita qualche mangaka che si rifà al mondo supereroistico. E a volte anche la creatività dei fan ci mette del suo, come capitato con Sailor Moon.

Sailor Moon, conosciuta anche come Usagi Tsukino, è la protagonista di Pretty Guardian Sailor Moon, un manga creato da Naoko Takeuchi per la rivista Nakayoshi di Kodansha negli anni '90 e che nel corso del tempo è diventata popolarissima, venendo trasformata anche in un anime, anche di recente con Sailor Moon Crystal. La storia segue le avventure di Usagi e delle sue amiche, mentre combattono contro le forze del male per proteggere la Terra.

Non è bastato alla cosplayer Lisa Mancini interpretare una classica guerriera sailor. La protagonista Usagi, nelle sue foto, non compare infatti con il suo solito abito alla marinara composto da una maglia bianca e una gonna blu, capelli biondi lunghi e gioielli tra i capelli. La scelta invece è ricaduta su un cosplay che unisce Sailor Moon e Moon Knight, i due guerrieri della luna che si trovano ai due poli opposti dell'Oceano Pacifico.

Moon Knight, noto anche come Marc Spector, è un personaggio della Marvel Comics. È un vigilante che indossa un costume bianco ispirato alla luna e lotta contro il crimine usando una varietà di abilità acquisite durante la sua vita. Moon Knight è noto per la sua personalità complessa e le sue abilità uniche, ed è spesso descritto come un eroe dalla moralità sfumata.

Sailor Moon e Moon Knight sono due personaggi iconici dei rispettivi mondi del fumetto e dell'animazione. Entrambi hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori dei fan in tutto il mondo. E le foto in basso lo dimostrano, anche se in modo particolare. Ora Sailor Moon sta concludendo la sua avventura nel mondo degli anime con i film Sailor Moon Cosmos.