Sailor Moon si unisce a Wonder Woman in questo particolare cosplay di Lisa Mancini

Sailor Moon è uno dei personaggi più famosi del mondo degli anime. La guerriera della luna ha affollato spesso i palinsesti televisivi di tutte le emittenti; come non ricordare quando andava in onda su Italia 1 negli anni '90? Il personaggio è di recente tornato con Pretty Guardian Sailor Moon Eternal su Netflix, un doppio lungometraggio remake.

Grazie al film di Warner Bros, facente parte del DC Extended Universe, anche Wonder Woman ha riscontrato negli ultimi anni una discreta popolarità. Facente parte della famosa triade della DC Comics, l'amazzone ha preso vita con il volto di Gal Gadot, anche se in rete sono diventati numerosi i cosplay di Wonder Woman. Ma cosa succederebbe se due personaggi come Wonder Woman e Sailor Moon si fondessero?

A rispondere alla domanda ci ha pensato Lisa Mancini, nota modella che più volte in passato ha proposto cosplay relativi a personaggi di anime e manga. L'idea stavolta è stata quella di prendere il costume di Wonder Woman e integrare le caratteristiche principali di Sailor Moon. La foto in basso dimostra il risultato di questa fusione: abbiamo i capelli biondi di Usagi e il corpetto, con tanto di scudo e spada, dell'eroina DC ma con i colori della guerriera della luna.

Un cosplay che unisce Sailor Moon e Wonder Woman sicuramente ben studiato.