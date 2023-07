Sailor Moon x Sanrio: nuovi gadget per l'uscita del film Sailor Moon Cosmos!

Con l'uscita della seconda parte di Sailor Moon Cosmos, film conclusivo della serie animata, Sanrio ha deciso di rilasciare una nuova linea di merch per promuovere il lungometraggio, regalandoci delle versioni inedite dei personaggi della storica serie!

Un crossover davvero particolare, che ci mostra, tra le altre, le Sailor Starlights in coppia con il proprio "opposto": Star Fighter assieme a Badtz-Maru, la spavalda Star Maker con il timido e agitato Tuxedo Sam, la tsundere Star Healer in compagnia della dolce Keroppi! Per ogni duo vediamo un interessante cross-dressing, con i personaggi Sanrio vestiti da Sailor e viceversa. Le concept art sono dipsonibili sotto forma di 3 portachiavi al prezzo di 880 yen (circa 5,7 euro) l'uno.

La seconda parte del film Sailor Moon Cosmos è uscito nelle sale giapponesi il 30 giugno, ma non abbiamo per ora informazioni su un ipotetico rilascio nel nostro paese. I due lungometraggi, che vanno a concludere la serie animata, trattano l'arco Shadow Galactica. Prodotti da Toei Animation e Studio Deen, vedono Tomoya Takahashi alla regia, in collaborazione con lo storico character designer della serie animata Kazuko Tadano.

Cosa ne pensate? Vi piace il nuovo merch di Sanrio? Se siete curiosi di vedere il gran finale di Sailor Moon Cosmos, non perdetevi il trailer rilasciato da Toei.