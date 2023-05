Sailor Saturn in questo cosplay combatte per Sailor Moon con la sua falce della morte

Sailor Moon è una serie speciale per molte ragazze che hanno vissuto la loro infanzia e adolescenza durante gli anni '90. Senza dubbio, è stato uno dei manga - e soprattutto anime - più importanti per il genere femminile, con una storia che non si è limitata a intrecci amorosi ma che anzi, ha portato Usagi Tsukino e le altre sul campo di battaglia.

Questa ragazza perennemente in ritardo, dai lunghi capelli biondi e le movenze goffe viene coinvolta in una guerra stellare in cui si ritrova a svolgere il ruolo di Sailor Moon. Usagi però può contare sull'aiuto di tante altre guerriere: inizialmente ci sono Sailor Venus, Sailor Mars e Sailor Jupiter al suo fianco, ma il gruppo pian piano si allargherà a dismisura, con guerriere che ottengono potere da altri pianeti del sistema solare.

Sailor Saturn è uno dei personaggi secondari di Sailor Moon e appare più in là nella trama di Naoko Takeuchi. Conosciuta anche come Hotaru Tomoe, anche se le fan italiane hanno più presente il suo nome italiano Ottavia, Sailor Saturn è la guerriera della distruzione e trae potere dalla protezione di Saturno.

Inizialmente, Sailor Saturn è vista come una figura tenebrosa, sia per un aspetto più cupo, con capelli viola corti e uno sguardo poco allegro, sia per la sua natura di portatrice di morte e distruzione, che però sparirà pian piano dalla serie grazie all'intervento di Super Sailor Moon. La cosplayer giapponese Makko0118tf si è travestita proprio come lei, come si vede nella foto presente nel tweet in basso.

Questo cosplay di Sailor Saturn con la sua lunga lancia biforcuta è perfetto e crea davvero la stessa aura di Hotaru Tomoe nell'anime. L'abito naturalmente è lo stesso delle altre guerriere sailor, un vestito alla marinara con il corpetto bianco, ma il cui colore principale è il viola, come si vede in particolar modo nella gonna e nel risvolto del colletto.

