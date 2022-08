Saint Cecilia and Pastor Lawrence ottiene un adattamento anime

Attraverso le pagine social ufficiali, è stato reso noto che il manga Saint Cecilia and Pastor Lawrence di Hazano Kazutake riceverà un adattamento anime televisivo. Per festeggiare l’annuncio e il traguardo raggiunto, Kazutake ha realizzato un immagine celebrativa.

Serializzato sulla rivista Shonen Mahazine R di Kodansha dall’aprile 2017, e in seguito anche sull’app Magazine Pocket, Saint Cecilia and Pastor Lawrence ottiene una serie anime la cui produzione è stata affidata allo studio d’animazione Doga Kobo, impegnato anche con la serie anime di Oshi no Ko. Tra i membri dello staff finora resi noti troviamo Sumie Noro come regista, Yuka Kamada come responsabile della composizione e Hiromi Nakagawa come character designer.

La trama, segue le vicende di Santa Cecilia, una sacerdotessa molto amata dai cittadini. Elegante e composta, condivide benevolmente la propria saggezza con tutti coloro che la cercano. Tuttavia, improvvisamente resta sola e le sue speranze svaniscono. Solamente il pastore Lawrence la aiuta a svolgere i suoi doveri.

Doga Kobo ha da poco stupito con le ottime animazioni di Shikimori’s Just Not a Cutie, uno degli anime più popolari della stagione primaverile 2022 per cui i risultati di questa prossima produzione sono assicurati. Poiché al momento non sono stati diffusi trailer o visual, si suppone che i lavori siano appena cominciati. L’anime, dunque, potrebbe debuttare nella seconda metà del 2023.