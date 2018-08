Saint Seiya: annunciato un nuovo manga breve di Masami Kurumada!

In arrivo un nuovo manga di Saint Seiya, come riportano gli annunci direttamente dalla rivista giapponese Champion RED. Andiamo alla scoperta del nuovo progetto di Masami Kurumada!

La celebre opera di Masami Kurumada è infatti protagonista del più recente numero di Champion Red, che festeggia in questi giorni il 16° anniversario dalla sua prima pubblicazione. Tramite gli annunci tra le pagine del magazine apprendiamo che, il prossimo 19 dicembre, debutterà un nuovo manga di Saint Seiya.

L'opera sarà di breve durata, nello stile dello spin-off intitolato Episode Zero, e sarà realizzata proprio dal creatore originale della serie. Purtroppo, per adesso, non conosciamo ulteriori dettagli sul progetto: gli annunci di Champion Red non svelano informazioni circa il titolo, la trama o i protagonisti.

In basso potete ammirare la copertina della rivista dedicata a Saint Seiya. Ultimamente Masami Kurumada è piuttosto attivo, poiché ha recentemente annunciato che tornerà a lavorare al manga Otoko zaka, la sua opera prima che esordì nel 1984 rimanendo incompiuta per quasi 30 anni.

Inoltre, in queste ore è stata annunciata anche la data di debutto di Saint Seiya: Saintia Sho - Le sacre guerriere di Atena, un altro spin-off tutto al femminile il cui adattamento animato verrà prodotto dalla Toei Animation ed è tratto dal manga di Chimaki Kuori. Sempre la rivista nipponica ha svelato il cast delle protagoniste dell'anime.