Saint Seiya: Arles dei Gemelli protagonista della malvagia figure di FOC Studio

L'intera prima parte della storia di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è ruotata attorno alla figura di Arles, un misterioso individuo che ha preso il posto del Gran Sacerdote per attuare una politica dittatoriale e un folle piano di conquista. Il Cavaliere è stato inoltre recentemente omaggiato in una figure da quasi 500 euro.

Lo scontro finale delle 12 case, quello tra Pegasus e Arles, ha decretato la fine del Cavaliere dei Gemelli il cui lato malvagio aveva preso il sopravvento sull'altra faccia. Gemini è uno dei Cavalieri d'Oro più forti in assoluto, probabilmente inferiore soltanto a Virgo, merito soprattutto di due tecniche tanto potenti come la "Dimensione Oscura" e l'"Esplosione Galattica". Per adempiere ai suoi folli piani, Arles non ha esitato a uccidere il precedente Gran Sacerdote, Shin, ma il suo tentativo di eliminare Athena è stato interrotto soltanto dal coraggio di Micene di Sagitter che ha dato così una speranza ai Cavalieri dello Zodiaco diversi anni dopo.

FOC Studio ha voluto omaggiare il lato malvagio del Cavalieri dei Gemelli in una splendida figure, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae il personaggio nelle sue splendidi vestigie d'oro e con uno sguardo assetato di odio. Il modellino, realizzato in scala 1/6, è già disponibile al preordine sul sito ufficiale al costo di 495 euro con la consegna prevista durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.