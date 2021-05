Saint Seiya: l'Armatura Divina di Pegasus in una figure da capogiro

Per i suoi eroi di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, Masami Kurumada ha immaginato un tipo di power-up diverso dal solito. L'elemento delle Armature, infatti, sono diventate un'icona del suo capolavoro al punto tale che il sensei ha immaginato più tipologie e varianti delle stesse vestigia.

L'autore spiegò anche, in occasione di un'intervista risalente ormai a molti anni fa, il motivo per il quale decise di ideare le mitiche Armature. Tuttavia, andando avanti con la storia, Kurumada si rese conto di essere entrato in una sfera mitologica così elevata da rendere persino insufficienti anche le iconiche vestigia d'oro. Per questo motivo, dunque, introdusse le Armature Divine per permettere così a Pegasus e ai suoi amici di sconfiggere Thanatos e raggiungere la Dea Athena.

A tal proposito, recentemente Chocobo Studio è tornata al lavorare al franchise de I Cavalieri dello Zodiaco per proporre ai fan dell'opera un nuovo modellino in scala dall'altezza di circa 35 cm. Il protagonista della figure, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, è nientedimeno che Pegasus con l'Armatura Divina, disponibile tra l'altro in due varianti con un busto differente. La resa dei dettagli e la cura del modellino giustificano tuttavia un prezzo non poi così accessibile a tutti, ovvero 475 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, di Chocobo Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.