Saint Seiya: l'Armatura Divina di Saga nella figure di Y&Y Studio

La mitologia di Saint Seiya brulica di opere parallele al capolavoro di Masami Kurumada, titoli spin-off che hanno contribuito ad ampliare lo splendido immaginario della serie. Tra questi spicca sicuramente 'Soul of Gold' con protagonisti i Cavalieri d'Oro fedeli alla dea Atena.

Saint Seiya: Soul of Gold è una serie di 13 puntate, arrivata tra l'altro anche in Italia, che narra le vicende dei Cavalieri d'Oro parallelamente a quelle dei Cavalieri di Bronzo nei Campi Elisi. La serie ha raccolto un ottimo successo all'interno della community, merito dei riflettori puntati proprio contro i personaggi fedeli alla dea Atena.

Il successo è tale che ancora oggi diverse aziende realizzano modellini in scala ispirati a 'Soul of Gold', tra cui la recente figure di Y&Y Studio. La compagnia ha infatti realizzato una statuetta dedicata alla versione più potente di Saga dei Gemelli, ovvero con le vestigia dell'Armatura Divina dopo che la sua Gold Gloth è stata bagnata dalle lacrime di Atena. La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è alta 50cm ed è già disponibile al preordine attraverso un acconto di 100 euro a cui vanno ad aggiungersi ulteriori 375 euro al momento della spedizione nel secondo quadrimestre del 2023.

