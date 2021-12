Saint Seiya: l'armatura d'oro del Sagittario in un'epica figure da quasi 1000 euro

Anche a distanza di quasi quarant’anni dalla nascita, Saint Seiya continua a essere uno dei franchise più redditizi, soprattutto quando si parla di vendita di merch. L’ultima figure da collezione basata sull’opera leggendaria di Masami Kurumada è stata prodotta in collaborazione dalle aziende specializzate Super Six Studio e TPA.

La magnifica statuetta in questione è dedicata al Cavaliere d’Oro del Sagittario, in questo caso impersonato sia da Aiolos, il legittimo proprietario della Cloth, che da Seiya, che da lui l’ha ereditata. Quella del Sagittario fu la prima armatura dorata ad apparire nella serie di Kurumada e per questo ha un valore simbolico che va oltre tutte le altre. Addirittura, all’alba del torneo della Guerra Galattica, il cui premio in palio era proprio l’armatura, si pensava che questa fosse l’unica Cloth d’Oro esistente.

Questa figure da collezione, alta 65 centimetri, si distingue per tre grandi macrosezioni. La prima è ovviamente dedicata al cavaliere d’Atena, che con un battito d’ali è pronto a scagliare la sua freccia d’oro. Spetta all’acquirente scegliere se sia Aiolos o Seiya a interpretare il Saint in questione. Alle spalle del personaggio, vi è la raffigurazione della Cloth, nella sua posizione tipica. Infine, nella parte posteriore, troviamo un mezzo busto della dea Atena, circondata dalla forza del cosmo.

Il maestoso pezzo prodotto dagli studio SSS x TPA è disponibile al preordine a un prezzo di 950 euro, una cifra esosa, ma che non deluderà gli acquirenti. Fateci sapere se questa statua è di vostro gradimento lasciando un commento nel box sottostante! Vi lasciamo alla linea d'intimo di Saint Seiya, che vi permette di diventare dei Gold Saint, e alla straordinaria potenza del dio Poseidone in questa figure di I Cavalieri dello Zodiaco.