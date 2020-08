Saint Seiya: l'armatura di Pegasus in scala reale a 'soli' 2.500 euro

L'infanzia è uno dei periodi in cui la creatività brulica alle spalle della fantasia, soprattutto in quelle fasce orarie in cui le emittenti televisive diffondevano gli episodi di quei anime d'azione. In quanti, ammettetelo, hanno sempre desiderato indossare le mitiche armature di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco?

L'opera di Masami Kurumada è un'icona della cultura nipponica, sopratutto nei riguardi del panorama shonen internazionale. Le battaglie tra costellazioni, mascherate da splendide armature colorate, hanno accompagnato l'infanzia di milioni di appassionati, alcuni dei quali che continuano ancora oggi a supportare il franchise ispirato alla mitologia greca. Proprio per questo, infatti, le compagnie continuano a realizzare riproduzioni in scala dei personaggi e delle splendide armature dell'opera.

A tal proposito, recentemente, Weapon House ha deciso di mettere sul mercato una riproduzione in scala 1:1 dell'Armatura del Pegaso, la stessa dell'iconico protagonista. L'abbigliamento adatto per un cosplay di pregevole qualità, realizzato tra l'altro a mano, è proposto al pubblico alla cifra monstre di 2.275 euro a cui si aggiungono altri 227 euro per la spedizione. Un prezzo esorbitante che, tuttavia, ha già convinto centinaia di acquirenti che hanno già acquistato uno dei modellini disponibili.

