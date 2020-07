Saint Seiya: l'Armatura del Sagittario risplende nell'ultima figure di JacksDo Studio

Ad oggi, nonostante qualche inciampo lungo il suo cammino, Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco continua ad essere una delle opere di stampo shonen più popolari al mondo. Il sensei Masami Kurumada è riuscito a ideare una storia affascinante e caratterizzata dai poteri di splendenti e micidiali Armature.

Nel corso delle avventure dei nostri eroi, l'autore ne ha approfittato per mostrare ai propri lettori le numerose tipologie di armature che caratterizzano il franchise, su tutte quelle d'Oro e le celebri "Divine". Ma a proposito delle iconiche Armature, siete curiosi di conoscere le origini dietro la geniale idea di Kurumada?

Ad ogni modo, in onore della straordinaria popolarità che il franchise riscuote in tutto il mondo, JacksDo Studio ha voluto omaggiare la celebre opera con una splendida figure, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Protagonista assoluta del modellino in scala è l'affascinante Armatura del Sagittario, proposta nelle dimensioni di 42 x 32 x 32 (in cm) e in tre differenti varianti. Ciascun pezzo è già attualmente disponibile al preordine alla modica cifra di 285 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, invece, è prevista per l'ultimo quadrimestre del 2020.

