Saint Seiya: l'Armatura del Toro risplende nella figure di Titan Jacky Art Studio

Nonostante non tutte le serie televisive legate a Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco abbiano lasciato il segno, il franchise continua a essere uno dei titoli più popolari al mondo, complice soprattutto una community molto stretta all'opera ispirata all'affascinante mitologia greca e alle splendide costellazioni.

Dietro la geniale idea delle Armature si nascondono tanti personaggi tutti diversi tra loro, con una propria caratterizzazione e una diversa esperienza di vita. Tra di essi spiccano soprattutto i mitici Cavalieri dell'Armatura d'Oro appartenenti all'esercito di Atena. A tal proposito, cosa ne pensate di questa splendida riproduzione in scala dell'armatura del Sagittario di JacksDo Studio?

La serie di Masami Kurumada gode da anni di uno dei merchandising più proliferi al mondo, tra epiche collaborazioni e numerosi oggetti a tema. Recentemente Titan Jacky Art Studio ha voluto omaggiare il franchise attraverso un modellino in scala dedicato a Taurus Aldebaran, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La statuetta, proposta con un'altezza di 40 cm non sarà disponibile prima del 2021, anche se la compagnia ha attivato già dalla giornata odierna i preordini della figure. Salvo variazioni di prezzo, dunque, sarà possibile acquistare la riproduzione del cavaliere all'importante cifra di 630 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione.

